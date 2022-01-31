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Индонезия сократила до пяти дней карантин для въезжающих на Бали туристов

Общество
Индонезия сократила до пяти дней карантин для въезжающих на Бали туристов

Карантин для въезжающих в Индонезию туристов сокращен до пяти дней. Новые правила касаются и путешественников, желающих посетить Бали.

Карантин для въезжающих в страну был сокращен с семи до пяти дней. Пока не известно, когда новая норма вступит в силу. При этом для прибывающих в страну граждан Индонезии с одной дозой вакцины карантин по-прежнему составит семь дней.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан отметил, что ограничения на въезд уже помогли сдержать распространением омикрон-штамма COVID-19. По оценке политика, инкубационный период нового штамма коронавируса длится около трех дней, поэтому срок карантина можно уменьшить.

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