Комментатор Губерниев назвал трагедией пропуск скелетонистом Трегубовым ОИ-2022

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский скелетонист Никита Трегубов не выступит на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса.

Дмитрий Губерниев считает «трагедией» пропуск многократным призером мировых и планетарных первенств по скелетону Никитой Трегубовым Олимпийских игр в Пекине. Соответствующее мнение известный комментатор озвучил в разговоре с журналистами телеканала «Чемпионат».

«Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно. Каждый день подобных случаев будет все больше. Так что храни нас всех бог», — отметил Губерниев.

В 2018 году Трегубов стал серебряным призером зимней Олимпиады в Пхенчхане. Вместе с ним Игры в Пекине пропустит Владислав Семенов, который также получил положительный результат теста на COVID-19.