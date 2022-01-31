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Госдума ушла на двухнедельный перерыв из-за омикрона

Россия
Госдума ушла на двухнедельный перерыв из-за омикрона

Депутаты Госдумы ушли на двухнедельный перерыв из-за пандемии коронавируса. Пленарные заседания проводиться не будут, а депутаты сосредоточатся на работе в регионах.  Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Согласно постановлению о распорядке работы Думы, в феврале пройдут только три пленарных заседания - 15, 16 и 17 числа. Вся неделя с 7 по 13 февраля объявлена региональной. 

Первый вице-спикер Александр Жуков рассказал,  что данное решение было принято  из-за ситуации с распространением штамма «омикрон» и ростом заболеваемости.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в РФ зарегистрировано 124 070 заболевавших, 9090 госпитализированы.  

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