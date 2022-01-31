Медики выявили 15 802 случая COVID-19 в Петербурге за сутки

Коронавирусная инфекция массово распространяется по территории Петербурга, свидетельствуют данные, предоставленные порталом стопкоронавирус.рф.

За последние сутки медики Северной столицы выявили в городе 15 802 новых случая коронавирусной инфекции. Днем ранее этот показатель составлял 17 833 человека. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Петербурге коронавирусом заболели 1 024 833 человека.

За последние несколько месяцев город на Неве несколько раз становился лидером по количеству заболевших за сутки в стране. Кроме того, всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма коронавируса увеличил нагрузку на службу вызова врача 122. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заверял, что город сформирует коллективный иммунитет к этой инфекции уже в январе. Он также называл контролируемой ситуацию с COVID-19.