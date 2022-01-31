Песков: сейчас нельзя назвать точную дату ответа России для США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин примет решение по письменному ответу США, когда сочтет необходимым. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас нельзя назвать точную дату ответа России для США по гарантиям безопасности.

«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», — говорится в сообщении Пескова для прессы.

Москва получила ответ США по гарантии безопасности 26 января. Глава государства Путин лично ознакомился с документом. Как уточнил Песков, в Кремле не увидели повода для позитивного настроя после изучения письма от американских властей.