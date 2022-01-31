Политолог Оленченко объяснил суть угрозы ведения санкций со стороны Великобритании в отношении РФ

Угрозы Великобритании о введении санкций против России в очередной раз продемонстрировали зависимость англичан от американского геополитического курса.

Так старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал статью газеты The Times, раскрывающую детали «жестких мер», подготовленных британским правительством на случай «вторжения» РФ на Украину.

В частности, официальный Лондон планирует воздействовать новым пакетом ограничений на живущих в Великобритании российских предпринимателей, которые якобы имеют «стратегическое значение» для Москвы. Глава МИД Элизабет Трасс назвала таких людей «олигархами Путина». Санкции предполагают заморозку их активов и запрет на въезд в страну.

Подобные заявления западных политиков собеседник «Политики Сегодня» назвал «намеренной утечкой». Но цель этого вброса заключается вовсе не в том, чтобы запугать Россию, а лишь продемонстрировать свою приверженность американцам.

«Мы наблюдаем, что США хотят создать единый фронт против России в связи с якобы ее агрессивными действиями в отношении Украины. Но у США этого не получается. Европейские страны уклоняются от того, чтобы полностью с ними солидаризоваться. Видимо, Великобритании поступило поручение принять санкции, то есть выступить инициатором и пионером в этой области, в надежде на то, что это послужит стимулом для других европейских держав», – объяснил политолог.

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Будут ли санкции введены на деле или просто останутся на бумаге, зависит от дальнейшей реакции американцев, продолжает эксперт. По его словам, если США продолжат давить на правительство Бориса Джонсона, отступать Великобритании будет некуда.

Но вероятнее всего Белому дому будет достаточно просто публичной поддержки от союзников, так что настойчивости в части усиления реального экономического давления на РФ и ее граждан там проявлять не станут.

«Да и сама Лиз Трасс не блещет компетентностью. Глубоких ее политических маневров не видно. Скорее всего, она просто добросовестный исполнитель евроатлантической политики. Она очень грозно высказывается, как это часто у нее бывает, но потом сама забывает, чего наговорила», – сыронизировал Оленченко.

Ранее на угрозы министра иностранных дел Великобритании иронично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила Трасс о том, что ряд олигархов, которых Лондон намеревается наказать, признаны в РФ беглыми коррупционерами. И Москва уже давно добивается их экстрадиции на родину.