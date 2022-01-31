Политолог Кедми: соседи России и Китая перешли на сторону США ради легкой наживы

Соседние с Россией и Китаем государства продались США и коллективному Западу и занимаются политической проституцией. С таким заявлением выступил авторитетный израильский политолог и дипломат Яков Кедми.

Политологу хватило 60 секунд в прямом эфире YouTube-канала Metametrica, чтобы жестко «припечатать» клеветников Москвы и Пекина, занимающихся подрывной деятельностью на деньги Брюсселя и Вашингтона. По словам эксперта, США по всему миру пользуются репутацией одной из богатейших держав, и многие более бедные государства готовы пойти на крайние меры, чтобы «попасть на зарплату» к Белому дому.

«Они говорят: "Америка нам заплатит больше". Идет обычный базар или обычная международная политическая проституция», — резко высказался Яков Кедми.

По мнению эксперта, целый ряд постсоветских государств не стремится отстаивать свою независимость. Вместо этого они увлечены поисками внешнеполитического «папочки», который будет финансировать их взамен на определенную позицию на мировой арене. В число таких государств входят Грузия, Украина, а также государства Прибалтики.

Ранее государства Балтии вновь приняли участие в антироссийских выступления коллективного Запада. Эстония стала площадкой для проведения учений НАТО Winter Camp. Помимо прибалтов, в маневрах были задействованы представители Франции и Великобритании.