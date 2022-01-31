Сбербанк ввел новую функцию защиты от мошенников

Новый способ защиты от мошенников запустили в "Сбере", сообщается на официальном сайте кредитной организации.

«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение», — разъяснили работу сервиса в пресс-службе «Сбера».

Специалисты считают, что данная функция позволит усилить защиту от мошенников, особенно в тех случаях, когда клиент банка находится под их психологическим давлением. Часто получается, что родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Сотрудники «Сбера» уверены, что такие случаи можно предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.

«Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для «Сбера». <…> Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная мера», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее стало известно, что «Сбер» стал самым дорогим банком Европы. Стоимость акций превысила 360 рублей за штуку, тем самым обновив исторический максимум. В результате российский банк обогнал HSBC с капитализацией более 7,9 триллиона рублей. Таким образом, «Сбер» поднялся на 14 место в мировом рейтинге.