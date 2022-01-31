Российские биатлонисты получили отрицательные результаты тесты на COVID-19 перед ОИ

Биатлонисты российской сборной получили отрицательные тесты на коронавирус в преддверии старта Олимпийских игры в Пекине.

В сборной России по биатлону, которая готовится принять участие в пекинской Олимпиаде, не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Об этом ТАСС рассказал источник в национальной команде.

Накануне российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила, что сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус и пропустит Олимпийские игры. В составе национальной команды ее может заменить Евгения Буртасова.

Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля. На Играх 2018 года в корейском Пхенчхане российские биатлонисты не смогли завоевать медалей.