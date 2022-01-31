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Песков потребовал от США отказаться от пагубной информационной кампании вокруг Украины

Политика
Песков потребовал от США отказаться от пагубной информационной кампании вокруг Украины

Вашингтону следует отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал публикации американских СМИ о «недовольстве» Белого дома из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского по поводу возможного «вторжения» РФ. По словам Пескова, западные издания в последнее время публикуют огромный объем недостоверной информации, которая касается Киева. Это также приводит к истерике на Украине.

«Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможные санкции против российских компаний со стороны Лондона. По его словам, подобные шаги являются атакой на бизнес.

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