Песков потребовал от США отказаться от пагубной информационной кампании вокруг Украины

Вашингтону следует отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал публикации американских СМИ о «недовольстве» Белого дома из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского по поводу возможного «вторжения» РФ. По словам Пескова, западные издания в последнее время публикуют огромный объем недостоверной информации, которая касается Киева. Это также приводит к истерике на Украине.

«Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможные санкции против российских компаний со стороны Лондона. По его словам, подобные шаги являются атакой на бизнес.