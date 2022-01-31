В Подмосковье участнику АУЕ предъявили обвинение в пропаганде экстремизма

Следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему криминальному авторитету. Следователи считают, что фигурант пропагандировал идеи экстремистской организации АУЕ1, запрещенной в России.

В настоящее время ранее судимый обвиняемый находится в камере следственного изолятора. У него изъяли бумаги, которые стали уликами. На них были были записаны правила АУЕ и пропаганда этой экстремистской структуры. По версии СК, криминальный авторитет насаждал ценности запрещенной организации в нескольких колониях, учитывая свое положение в преступном мире

Правоохранители уже взяли показания с 20 свидетелей и провели очные ставки. Заключение о содержании преступных «рукописей» дали психолого-лингвистические судебные эксперты.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации