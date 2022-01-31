В Кремле анонсировали ответные меры на возможные санкции Лондона против российского бизнеса

Заявление МИД Великобритании о возможной конфискации собственности «российских олигархов» свидетельствует о непредсказуемости Лондона, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о санкциях против компаний РФ как неприкрытую атаку на бизнес.

«Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях. Но здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкции — это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН, — сказал Песков журналистам.

Если санкции начнут действовать, Россия даст ответ. Меры Москвы будут приниматься только исходя из интересов страны, добавил Песков.

Лиз Трасс сказала о возможных ограничениях 30 января. По ее словам правительство планирует изменить законодательство, чтобы расширить санкционный список.