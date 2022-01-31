Почти половина жителей Японии выступили против поддержки санкции США в отношении России

Одна из крупнейших медиакорпораций Японии Nikkei опубликовала данные социального опроса, в ходе которого у жителей Страны восходящего солнца узнавали, необходимо ли Токио поддержать расширение пакета антироссийских санкций со стороны США.

Мнения японцев на этот счет разделились почти поровну. В частности, 45% выступили за то, чтобы вести независимую от американцев политику и опираться в первую очередь на собственные отношения с Россией. Еще 43% респондентов считают, что Японии необходимо «идти в ногу» с западными странами и присоединяться к санкциям. Остальные 12% опрошенных воздержались от ответа.

Сообщается, что в исследовании общественного мнения приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. Опрос социологи производили с 28 по 30 января в формате телефонного интервью.

Напомним, очередной ряд мер экономического давления на РФ Белый дом готовит еще с прошлого года в связи с нестабильной ситуацией на юго-востоке Украины. Американцы грозятся ввести новые санкции в случае «нападения» Москвы на Киев. В России слухи о возможном вторжении неоднократно опровергали.