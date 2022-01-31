Шарий объяснил, почему Прибалтика и Польша внезапно развернулись в сторону РФ

Россия и Соединенные Штаты Америки все же смогли достичь каких-то договоренностей по вопросу нерасширения НАТО на восток. И хотя официальных заявлений на этот счет пока нет, об этом можно догадаться по ряду признаков.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал известный украинский журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий, по мнению которого, на достигнутый Москвой и Вашингтоном консенсус указывает странное поведение заядлых русофобов в Европе, а также некоторые особенности недавнего разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Как обратил внимание эксперт, еще за несколько дней до телефонного разговора Байдена и Зеленского провластные украинские телеканалы начали аккуратно распространять месседж о том, что по Минским соглашениям необходимо идти на компромиссы, и к этой же мысли склоняли неоднозначные заявления представителей украинских властей. А во время разговора с Байденом Зеленского, уже загнанного в угол нагнетанием истерии вокруг выдуманной подготовки России к военной агрессии против Украины, просто «ломали об колено» и принуждали к выполнению Минских соглашений, и в частности, к прямым переговорам с лидерами ЛНР и ДНР.

Эту теорию подтверждает и скандал, который после разговора Байдена и Зеленского раздул американский телеканал CNN, отмечает Шарий. Ястребы, которые внутри Демократической партии США уже открыто выступают против лидера партии и главы государства, использовали свой ручной телеканал, чтобы в последний момент сорвать неудобные для них процессы. Но, судя по тому, как быстро на CNN были удалены все сюжеты об этой бурной телефонной беседе, команде Байдена все же удалось пресечь попытку саботажа, предполагает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Одновременно с этими событиями очень интересную трансформацию претерпели публичные заявления первых лиц Польши и Прибалтики, которые удивили даже многих европейцев.

Еще недавно эти ярые русофобы дружно и громче всех поддерживали развернутую Вашингтоном кампанию по нагнетанию истерии о вторжении на Украину. Но тут вдруг они не просто резко забыли о «российской угрозе», но и неожиданно высказались в пользу России.

«Интереснейшие вещи происходят и риторика отдельных лиц на Западе, даже тех, кто традиционно выступает против РФ, для которых весь смысл существования в анти-России, начинает меняться. Причем очень быстро и резко, как будто нажали на кнопку», — рассуждает Шарий.

Так командующий литовскими вооруженными силами Вальдемар Рупшис заявил, что в случае вторжения на Украину НАТО вмешиваться не будет, так как это не представляет угрозы для Литвы.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что бряцанье оружием не помогает обеспечивать безопасность в регионе, и призвал НАТО так больше не делать, так как говорить должны дипломаты. И эстонский президент Алар Карис заявил, что Эстонии ничего не угрожает, поэтому не надо пугать народ войной на Украине.

Это все очень странные заявления, если учесть, кто именно их делает, отмечает блогер. Хотя в случае с Прибалтикой, по его словам, можно объяснить все экономическими проблемами.

«Но президент Польши (Анджей) Дуда заявил, что для его страны никакой угрозы нет, хотя еще недавно орал об угрозе с востока. Как же так случилось, что Прибалтика с Польшей совершили такой внезапный разворот в пользу России (по сравнению с недавними истериками)? – задается вопросом Шарий. — Тут вдруг инсайдер в НАТО заявляет, что США хотят деэскалации и главное не допустить ЧП со стороны Киева. Еще и Столтенберг добавил, заявив, что НАТО не знает о намерениях России. Судя по всем этим странным заявлениям от очень однозначных людей, Россия и США все-таки договорились».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Подобный внезапный разворот от оголтелой русофобии к мирным высказываниям, по мнению Шария, выглядит просто смешно. Но прибалты и поляки, вместе с их покровителями, не стесняясь, переобуваются на лету. И вся эта ситуация со спешным сворачиванием антироссийской информационной кампании вновь подтверждает, что в Североатлантическом военном блоке изначально знали, что Россия ни на кого нападать не собирается. Однако до определенного момента именно они нагнетали обстановку, наплевав на то, что повергают в панику и растерянность простых людей, а Украина теряет миллиардные инвестиции.

Западу наплевать на украинцев и украинскую экономику, подчеркивает Шарий.

Украину, по мнению медиаэксперта, использовали как рычаг, но теперь она свою роль уже отыграла. Теперь Вашингтон беспокоится только о том, чтобы Киев не взбрыкнул в последний момент и не устроил какую-то провокацию, сорвав все договоренности. Поэтому Зеленского так застращали, что он теперь даже боится прокомментировать свой разговор с Байденом, хотя раньше успешно пиарился на этих беседах.

Запад хочет, чтобы все оговоренные сверху процессы были реализованы, и когда это произойдет, он тут же забудет о существовании Украины, заключил эксперт.