Все школьники Алтая на неделю переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Власти Республики Алтай решили перевести всех школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в России с середины января стремительно ухудшается. Некоторые регионы страны решили перевести отдельные классы или полностью школы на дистанционное обучение.

Чиновники разного уровня заявили, что на федеральном уровне подобные изменения в учебном процессе школьников вводиться не будут. В Республике Алтай школьники уйдут на режим реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с 31 января и до 6 февраля 2022 года.