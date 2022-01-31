Актер Сергей Газаров рассказал о главном качестве покойного режиссера Виктора Мережко

Актер театра и кино, сценарист, продюсер и режиссер Сергей Газаров тепло вспомнил своего учителя Виктора Мережко. Он признался, что известие о смерти старшего коллеги застало его врасплох.

Вместе с Мережко Газаров играл пьесы в театре Табакова во время учебы. Актер вспомнил, что режиссер состоял в дружеских отношениях с Олегом Павловичем и старался заботиться и проявлять чуткость к молодым специалистам.

«Сложилось впечатление, что он заботился о нас. Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вел себя с учениками», — рассказал Газаров телеканалу «360».

Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни из-за последствий коронавируса. Прощание с режиссером пройдет 3 февраля в Доме кино. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище рядом с супругой, которая умерла в 1997 году.