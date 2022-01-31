Интеграция Украины с Россией станет важным шагом по обеспечению необходимого уровня жизни украинцев без участия стран Запада. Так считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По мнению Ордуханяна, нынешняя украинская власть существует и развивается лишь при оказании финансовой поддержки США и европейских стран. Тем не менее в дальнейшем Запад встретится с препятствиями. Вмешательство Москвы в данном случае окажется кстати.

«Безусловно, ни о каком военном вмешательстве и вторжении речь не идет. Мы говорим, прежде всего, об экономической и общественно-политический интеграции не только Донбасса, но и юго-восточных регионов Украины», — отмечает эксперт в интервью для издания «Украина.ру».

Политолог-американист подчеркнул, что интеграция России и Украины должна быть основана на уважительном отношении и украинских традициях. Москва установит связи в экономической, деловой и политической сферах вместе с региональной элитой без участия Киева. Так РФ продемонстрирует украинцам альтернативную политику.