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Московский «Локомотив» объявил об уходе полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина

Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина

Полузащитник Фаустино Анджорин, выступавший за московский «Локомотив» на правах аренды, покинул московский клуб.

Игрок лондонского «Челси» Фаустино Анджорин досрочно расторг арендное соглашение с «Локомотивом». Об этом в клубных соцсетях сообщила пресс-служба «железнодорожников. В «Локомотиве» отметили, что сейчас 20-летний полузащитник проходить курс реабилитации после перелома плюсневой кости.

«Исходя из лимита на легионеров, ФК "Локомотив" не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду. Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Анджорин провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, став автором одного забитого мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского полузащитника в 3 миллиона евро.

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