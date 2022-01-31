Политолог Кедми: ответ Москвы на антироссийские санкции будет катастрофическим для США

Вашингтон пришел в замешательство после реакции Москвы на намерения США ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

США надеялись на мощный удар по экономике России за счет серьезных ограничений против РФ. Но на данный момент все зависит от решения российского руководства: либо страна продолжит переговоры, либо прибегнет к военно-техническим средствам по принуждению США к миру.

Лаконичная реакция Москвы на антироссийские санкции США отбила у американских политиков намерение прибегать к таким серьезным шагам.

«Главное, что в США не знают, когда Россия даст свой ответ, каким он будет, с какой стороны укреплять оборону. Все карты в руках у Путина. Пока Вашингтон может только угрожать очередными страшными санкциями, но и это продлилось недолго. В Москве на днях заявили, что ответ на санкции, какими бы они ни были, для Соединенных Штатов будет катастрофическим. Что они имели в виду, никто не знает. То есть в ответ на ужас-ужас США предупредили: «а у вас будет катастрофа». Само это предупреждение уже можно считать действенным ответом, так как оно привело американцев в замешательство. Они не знают, что делать и что их ждет», — говорит Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Теперь Соединенные Штаты задумаются об изменении внешнеполитических приоритетов и будут вынуждены отказаться от антироссийской санкционной политики. В процессе переговоров о нерасширении НАТО на восток Вашингтон лишился рычага давления на Москву.