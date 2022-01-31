Врачи Чувашии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса

Дополнительные ограничения по коронавирусной инфекции введены на территории Чувашской республики, сообщили в региональном минздраве.

В данный момент в России складывается неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В стране растет количество зараженных. В связи с этим на территории Чувашии приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Нововведение носит временный характер и вступает в силу 31 января.

В министерстве пояснили, что с этого времени в республике приостановлено проведение профилактических медосмотров, все виды диспансеризации взрослых, медицинские осмотры детей, а также оказание плановой помощи взрослым в амбулаторных условиях.