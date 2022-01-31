Доктор наук Баранова заявила о предстоящем «затишье» после волны коронавируса

«Затишье» в ситуации с распространением коронавирусной инфекции ожидает россиян к весне или лету текущего года, заявила доктор биологических наук Анча Баранова.

На сегодняшний день в России наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Окончание волны ожидается к весне текущего года, отметила Баранова. Также она добавила, что омикрон-штамм может быть не последней вариацией коронавируса.

«Скорее всего, по прошествии этой волны у нас наступит некое затишье. То есть я думаю, что весна и лето выдадутся в плане эпидемиологическом довольно спокойными», — передает слова Барановой трансляция «Летучки» на телеканале RT

Улучшение ситуации к теплым месяцам не говорит о том, что штамм «Омикрон» завершит пандемию коронавируса. Но Баранова отметила, что сильный всплеск заболеваемости сформирует у россиян иммунитет к данной вариации COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» дал лучший иммунный ответ на омикрон-штамм, по сравнению с аналогами Запада, передает телеканал «360». Биолог Баранова уверена, что это связано с конфигурацией вакцины.