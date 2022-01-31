Зюганов заявил о поддержке Госдумой идеи помочь ЛНР и ДНР

Консультации с фракциями Госдумы по идее признания Луганской и Донецкой народных республик продемонстрировали, что необходимо защитить Донбасс. Об этом сообщил депутат от КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик отметил, что к такому мнению сошлись все участники процесса. По его словам, следует максимально защитить ЛНР и ДНР.

«Я давно выступал и говорил, что, хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства - давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности», — отметил Зюганов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. При этом Киев пытается скрыть процесс от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.