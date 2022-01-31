В Москве задержали организатора ячейки террористической организации «Таблиги Джамаат»

Силовики задержали в Москве организатора ячейки «Таблиги Джамаат»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Сейчас с ним работают правоохранители, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Сообщается, что сотрудники Следственного комитета уже предъявили обвинение задержанному. Помимо этого следователи ходатайствовали об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации