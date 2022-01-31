Экс-полузащитник «Интера» Эриксен стал игроком «Брентфорда»

Бывший игрок миланского «Интера» и лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перешел в «Брентфорд».

Кристиан Эриксен заключил контракт до конца сезона с возможностью пролонгации с занимающим 14-е место в таблице чемпионата Англии «Брентфордом». Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представила пресс-служба клуба из одноименного города. Детали сделки не разглашались.

В декабре 2021 года Эриксен и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию. Полузащитник, перенесший остановку сердца во время матча чемпионата Европы Дания — Финляндия, не смог бы участвовать в играх итальянской Серии А из-за установленного у него кардиовертера-дефибриллятора. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эриксена, который четырежды признавался лучшим футболистом своей страны, в 15 миллионов евро.