Политолог Сосновский: резкая шутка Нуланд про «СП-2» ускорила запуск газопровода

Попытка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд снизить значимость проекта «Северный поток — 2» обернулась противоположным эффектом. Об этом заявил немецкий политолог и главный редактор издания World Economy Александр Сосновский.

Нуланд выразила надежду, что по российскому газопроводу в Европу будут качать водку. Об этом заместитель госсекретаря США сообщила журналистам. Также политик подчеркнула, что «Северный поток — 2» не прошел сертификацию, поэтому точные сроки запуска неизвестны.

Скандальная шутка американского дипломата, призванная принизить важность проекта, в результате обернулась для США неприятными последствиями и только ускорила его запуск. Сосновский сообщил, что немцы были глубоко оскорблены подобным высказыванием, и добавил, что всему виной — статус заместителя госсекретаря США в ФРГ.

«Нуланд не очень жалуют в Германии. Обратите внимание, что она здесь очень редко бывает. Немцы имеют такую привычку — они смотрят на то, что говорят первые лица, ну а когда лица второго ряда вроде Нуланд позволяют себе подобного рода шутки, в Германии это воспринимается в лучшем случае как подтверждение некомпетентности, а в худшем — как прямое оскорбление. Вообще нужно сказать спасибо Вике Нуланд, потому что такими дикими выпадами она только сближает Германию с Россией и дает немцам четкое понимание того, что да, «Северный поток — 2» нужно делать», — говорит политолог на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее Нуланд заявляла, что Вашингтон окажет необходимое содействие блокировке проекта в случае сомнений Берлина, тем самым усугубив ситуацию. Жители Германии так же резко раскритиковали слова дипломата.