Двое правоохранителей получили смертельные ранения при стрельбе на юго-западе Германии

Неизвестные застрелили двоих полицейских на юго-западе Германии. Происшествие случилось во время ночного патрулирования в районе Кузель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщила полиция города Кайзерслаутерна.

Уточняется, что погибли 29-летняя женщина-полицейский и ее 24-летний коллега. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. Предварительно, один из них вооружен.

В настоящее время сотрудники правопорядка перекрыли движение транспорта в районе ЧП. Организованы оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых.