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Талисман для солдата. Какие вещи оберегали жизнь красноармейцев во время войны

История
Талисман для солдата. Какие вещи оберегали жизнь красноармейцев во время войны

На полях сражений Великой Отечественной войны многим бойцам силы придавали обереги, которые они хранили при себе. Какие вещи получали значение талисмана, оберегающего жизнь, пишет портал «Русская семерка». 

В экспозиции музея «Третье ратное поле» в знаменитой Прохоровке, где произошло одно из важнейших сражений Курской битвы, представлены различные личные вещи бойцов и командиров РККА. Много среди них ключей и монет. Считалось, что занятые деньги будут охранять воина, поскольку их необходимо отдать. Ключ от калитки или дома обязательно вернет солдата домой в родные края.

В качестве талисманов часто использовался патрон. Данная традиция зародилась еще во время Первой мировой войны. Также солдаты хранили у себя письма родных, фото супруги (невесты) – считалось, что если карточка с собой, девушка или жена обязательно дождется любимого.

Оберег для солдата. Какие вещи брали с собой в бой красноармейцы
wikipedia.org  / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Кроме того, во время Великой Отечественной войны самоценным талисманом считались листки со стихотворением Константина Симонова «Жди меня». Слова переписывали и листки хранили в нагрудных карманах у сердца.

А вот пластмассовые солдатские медальоны с данными бойца для его опознания на случай гибели считались «антиталисманом». Их выбрасывали, поскольку была примета, что обладатель медальона не вернется с поля боя.

Ветеран ВОВ Мансур Абдулин в своей книге «160 страниц из солдатского дневника» вспоминал, что многие бойцы на войне были очень суеверны и мнительны во всем, что касается талисманов. У большинства солдат имелась какая-нибудь подобная вещица, которую они постоянно носили при себе и берегли как зеницу ока. Потерю талисмана расценивали как дурной знак. Сам Абдулин выбрал для себя амулетом мундштук.

Военный летчик, герой Советского Союза Николай Пургин вспоминал, что у него была «счастливая» гимнастерка. Другие авиаторы в качестве талисманов брали с собой зажигалки, кисеты, портсигары.

#вов #история #общество