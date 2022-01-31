На полях сражений Великой Отечественной войны многим бойцам силы придавали обереги, которые они хранили при себе. Какие вещи получали значение талисмана, оберегающего жизнь, пишет портал «Русская семерка».

В экспозиции музея «Третье ратное поле» в знаменитой Прохоровке, где произошло одно из важнейших сражений Курской битвы, представлены различные личные вещи бойцов и командиров РККА. Много среди них ключей и монет. Считалось, что занятые деньги будут охранять воина, поскольку их необходимо отдать. Ключ от калитки или дома обязательно вернет солдата домой в родные края.

В качестве талисманов часто использовался патрон. Данная традиция зародилась еще во время Первой мировой войны. Также солдаты хранили у себя письма родных, фото супруги (невесты) – считалось, что если карточка с собой, девушка или жена обязательно дождется любимого.

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Кроме того, во время Великой Отечественной войны самоценным талисманом считались листки со стихотворением Константина Симонова «Жди меня». Слова переписывали и листки хранили в нагрудных карманах у сердца.

А вот пластмассовые солдатские медальоны с данными бойца для его опознания на случай гибели считались «антиталисманом». Их выбрасывали, поскольку была примета, что обладатель медальона не вернется с поля боя.

Ветеран ВОВ Мансур Абдулин в своей книге «160 страниц из солдатского дневника» вспоминал, что многие бойцы на войне были очень суеверны и мнительны во всем, что касается талисманов. У большинства солдат имелась какая-нибудь подобная вещица, которую они постоянно носили при себе и берегли как зеницу ока. Потерю талисмана расценивали как дурной знак. Сам Абдулин выбрал для себя амулетом мундштук.

Военный летчик, герой Советского Союза Николай Пургин вспоминал, что у него была «счастливая» гимнастерка. Другие авиаторы в качестве талисманов брали с собой зажигалки, кисеты, портсигары.