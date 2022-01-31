Экономист Хазин указал на двойственность ответов США по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты подготовили два разных варианта документов с ответами по гарантиям безопасности. Такого мнения придерживается экономист и публицист Михаил Хазин.

По словам Хазина, для раскрытия хитрого маневра Вашингтона следует понаблюдать за манерой поведения советника президента США по нацбезопасности Салливана и американского госсекретаря Блинкена.

Оба политика указывали Москве на конфиденциальность документа и нежелание его публикации. С одной стороны, Салливан не обозначил окончательного решения Вашингтона по российскому ультиматуму и без шумихи передал документ РФ. С другой — представители Госдепа начали заявлять об отказе, о котором сообщили Украине и европейским странам.

«Вы уверены, что то, что они показали своим союзникам в Киеве это то же, что они передали нам? Конечно нет. Ответ США необычен тем, что их два. Это разные документы. Американцы очень не хотят, чтобы некоторые детали о том, что они готовы сдать, были обнародованы в Евросоюзе. Один ответ показали в Евросоюзе и в Киеве, а другой настоящий. И моя гипотеза здесь подтверждается», — раскрыл хитрую уловку эксперт в беседе с журналистом Романом Головановым.

Также Хазин подчеркнул, что США не отрицают скорейшего изменения геополитической системы в мире и готовы на компромисс для разрешения ситуации в своей стране, чтобы свести к минимуму репутационные риски при бегстве из Европы. Страны Запада не поддерживают такую позицию и призывают Вашингтон защитить Киев в случае эскалации «конфликта» в Донбассе.