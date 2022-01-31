Military Watch рассказал о сильных сторонах российского истребителя Су-57

Американские военные аналитики журнала Military Watch не исключают, что в ближайшем будущем российские и китайские истребители пятого поколения Су-57 и J-20 могут встретиться в бою. Разумеется, учебном. При этом прогнозировать, чьи самолеты одержат в итоге победу, в США не взялись.
Дело в том, что несмотря на единое поколение и практически одинаковую весовую категорию, техника РФ и КНР обладает принципиально разной конструкцией. Это в свою очередь дает каждой стороне ряд преимуществ.
Так, модели J-20, получившие прозвище «черный орел», надежно защищены от систем ПВО соперника. А их пилоты могут видеть «сквозь самолет» – благодаря специальным шлемам, подключенным к камерам снаружи.
Российский Су-57 в силу строения не способен столь же искусно оставаться невидимым, как китайский истребитель. Однако этот недостаток компенсируется наличием шести высокочувствительных радаров. Они работают в разных диапазонах и оптимизируют его для обнаружения малозаметных целей.
«У Су-57 есть свои сильные стороны на ближних дистанциях, он обладает преимуществами трехмерных двигателей с вектором тяги для повышения маневренности, а также интеграции более мощных двигателей AL-41 для улучшения летных характеристик», – констатировали американцы.
В Military Watch подчеркнули, что российские Су-57 на сегодняшний день превосходят в маневренности все истребители пятого поколения. Но у китайских инженеров есть возможность приблизиться к этим показателям. Для этого необходимо оснастить J-20 двигателями WS-15.
Совместные учения РФ и КНР позволят обеим сторонам получить ценный опыт борьбы с самолетами того же поколения. Например, на случай столкновения с теми же США, на вооружении которых имеются малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.
«Такие учения потенциально могли бы позволить каждому извлечь уроки из сильных сторон совершенно разных истребителей-невидимок, выставленных другим, и, возможно, соответствующим образом оптимизировать свои собственные конструкции», – резюмировали авторы материала.
Журналисты подчеркнули, что на вооружении КНР состоит уже 150 истребителей J-20, в то время как у ВКС РФ имеется только один самолет пятого поколения Су-57. Поэтому увидеть воздушный бой этих машин получится лишь после того, как российская программа истребителей-невидимок создаст свои первые полноценные единицы.