Military Watch рассказал о сильных сторонах российского истребителя Су-57

Американские военные аналитики журнала Military Watch не исключают, что в ближайшем будущем российские и китайские истребители пятого поколения Су-57 и J-20 могут встретиться в бою. Разумеется, учебном. При этом прогнозировать, чьи самолеты одержат в итоге победу, в США не взялись.

Дело в том, что несмотря на единое поколение и практически одинаковую весовую категорию, техника РФ и КНР обладает принципиально разной конструкцией. Это в свою очередь дает каждой стороне ряд преимуществ.

Так, модели J-20, получившие прозвище «черный орел», надежно защищены от систем ПВО соперника. А их пилоты могут видеть «сквозь самолет» – благодаря специальным шлемам, подключенным к камерам снаружи.

flickr.com / CC BY-SA 3.0

Российский Су-57 в силу строения не способен столь же искусно оставаться невидимым, как китайский истребитель. Однако этот недостаток компенсируется наличием шести высокочувствительных радаров. Они работают в разных диапазонах и оптимизируют его для обнаружения малозаметных целей.

«У Су-57 есть свои сильные стороны на ближних дистанциях, он обладает преимуществами трехмерных двигателей с вектором тяги для повышения маневренности, а также интеграции более мощных двигателей AL-41 для улучшения летных характеристик», – констатировали американцы.

В Military Watch подчеркнули, что российские Су-57 на сегодняшний день превосходят в маневренности все истребители пятого поколения. Но у китайских инженеров есть возможность приблизиться к этим показателям. Для этого необходимо оснастить J-20 двигателями WS-15.

flickr.com / CC BY-SA 3.0

Совместные учения РФ и КНР позволят обеим сторонам получить ценный опыт борьбы с самолетами того же поколения. Например, на случай столкновения с теми же США, на вооружении которых имеются малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.

«Такие учения потенциально могли бы позволить каждому извлечь уроки из сильных сторон совершенно разных истребителей-невидимок, выставленных другим, и, возможно, соответствующим образом оптимизировать свои собственные конструкции», – резюмировали авторы материала.