Политолог Кортунов назвал угрозы Британии о санкциях против РФ частью дипломатической игры

Угрозы Великобритании о возможном введении санкций против энергетических компаний России является частью дипломатической игры Москвы и Лондона. Такое мнение выразил политолог Андрей Кортунов.

Глава Российского совета по международным делам отметил, что подобные угрозы не стоит переоценивать. По его словам, выпад Лондона является очередным ходом в дипломатической игре с Москвой.

«Большинство этих проектов санкций являются своего рода демонстрациями устрашений: британцы, американцы и Евросоюз пытаются сдержать то, что они считают, весьма вероятно, агрессией против Украины и в общем живописуют те последствия, к которым такая российская акция может привести», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон намерен расширить антироссийские санкции. Причиной является ситуацию вокруг Украины.