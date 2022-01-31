Лидер Армении Саркисян сохранит президентские полномочия в случае отказа от отставки

Президент Армении Армен Саркисян все еще может отказаться от отставки. Об этом заявила пресс-секретарь председателя парламента республики Цовинар Хачатрян.

В беседе с журналистами РИА Новости Хачатрян отметила, что Саркисян может отозвать свое заявление об уходе с поста лидера до конца дня. В этом случае он сохранит свои полномочия.

«Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Саркисян сообщил о своей отставке 23 января. Президент указал на отсутствие полномочий, которые позволили бы главе государства влиять на важные процессы во внутренней и внешней политике.

Если лидер республики не отзовет свое заявление в течение недели, его полномочия прекращаются. После этого до избрания нового президента обязанности главы страны будет исполнять спикер парламента.