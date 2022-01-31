Эстонская ведьма Керро призвала не беспокоиться за будущее России

Жители России могут не волноваться за будущее страны. Такое заявление сделала неоднократная участница «Битвы экстрасенсов» эстонская ясновидящая Мэрилин Керро.

«Россия продолжит свое развитие и взаимодействие с другими странами. За нее не бойтесь, есть события и пострашнее», — считает Мэрилин.

Она уточнила, что на это повлияет стабилизация ситуации с пандемией коронавируса в стране ближе к концу 2022 года.

Однако, положение других стран останется довольно зыбким. По ее мнению, не исключены военные столкновения между крупнейшими мировыми державами, но глобальной разрушительной войны не предвидится. Несмотря на это, многие должны быть готовы к временам, пережить которые будет непросто.

«Мир изменится в худшую сторону, и с этим придется жить долго», — заявила ведьма.

Ранее экстрасенс из Самары Александр Шепс рассказал о будущем РФ и Украины на 2022 год. По мнению молодого медиума, гражданам бывшей советской республики не стоит надеяться на улучшение политической и экономической ситуации. Власти в Киеве будут продолжать безрассудный курс, приправленный русофобией и коррупцией.