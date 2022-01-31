Трехлетний ребенок получил травмы при столкновении «Газели» и легковушки в Ленобласти

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин случилось в Ленобласти. В результате аварии пострадал трехлетний мальчик. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Волосовском районе на трассе «Нарва». По информации издания, 29-летняя девушка за рулем Nissan не справилась с управлением, из-за чего выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Газелью».

У виновницы ДТП диагностировали ушибленную рану теменной области. Помимо этого, травмы получил ее трехлетний сын. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

С приходом зимы аварии на скользких дорогах также участились в соседнем Петербурге. Местные жители считают, что виной тому неэффективное руководство со стороны местных властей во главе с губернатором Александром Бегловым. Коммунальные службы не справляются с уборкой из-за нехватки средств и мощностей, однако градоначальник предпочитает игнорировать проблему.