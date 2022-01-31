НАТО исследует «операции по оказанию влияния» на территории Арктики

Политическую повестку по Арктике и попытки различных стран по влиянию на этой территории будут анализировать. Об этом заявил Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.

NATO StratCom COE в ближайшее время займется наймом специалистов. Им предстоит исследовать политические ценности и официальную риторику, которые поддерживают Китай, НАТО и члены Арктического совета. Также они займутся анализом действий по оказанию влияния по Арктике за последнее десятилетие.

«NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике», — пересказывает суть документа RT.

Итоговый отчет включит в себя многоаспектный анализ проблематики относительно председательства России в Арктическом совете.

Отметим, что РФ начала возглавлять Арктический совет в 2021 году и продолжит им руководить по 2023. За этот период времени планируется поработать над сотрудничеством в области развития арктической территории, охраны природы, укрепления роли организации.