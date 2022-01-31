Захарова иронично ответила главе МИД Великобритании на угрозу усиления санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила министру иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая накануне пообещала ужесточить санкции против РФ и отобрать собственность у российских олигархов, проживающих в Объединенном Королевстве.

При этом официальный Лондон отмахнулся от утверждения о том, что ограничения могут рикошетом ударить и по британскому бизнесу. В ответ на это Трасс лишь заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Захарова в свою очередь напомнила, что Великобритания сама же порой укрывает беглых российских предпринимателей от правосудия на родине. А потому призвала госпожу Трасс не отступать от задуманного.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», – саркастично отозвалась представитель МИД РФ.

Ранее сенатор Андрей Климов предупредил британцев, что санкции против России обернутся для них «катастрофическими потерями».