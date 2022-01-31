Сенатор Климов: санкции против России обернутся катастрофическими потерями для Британии

Новые антироссийские санкции обернутся для Великобритании катастрофическими потерями — в первую очередь, финансовыми. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Андрей Климов.

По мнению законодателя, самым главным последствием навязанных Лондоном ограничений станет мощнейший отток капитала из самого Соединенного Королевства. Отечественные бизнесмены могут пересмотреть свои позиции по хранению средств за рубежом, что скажется на британской финансовой системе, предупредил Климов.

«Технически реализация таких санкций возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капитала из Великобритании, например, в Гонконг или Цюрих. Президент России предупредил финансовую элиту о рисках хранения средств за рубежом несколько лет назад, — напомнил Климов. Ни для кого не секрет, что многие из них вложили деньги в "Лондонград". Они наивно доверяли англосаксонским джентльменам», — объяснил член Совета Федерации.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о расширении антироссийских санкций. По информации издания The Times, под ограничения могут попасть российские компании, которым Уайтхолл приписывает «связи с Кремлем».