Социалистическая партия победила на досрочных парламентских выборах в Португалии

Досрочные парламентские выборы в Португалии завершились 30 декабря. Победителем стала Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты.

Министерство внутренней администрации Португалии обработало 99,13% бюллетеней. Согласно информации, 117 из 230 мандатов в парламенте получило объединение главы правительства. На втором месте Социал-демократическая партия, за которой 71 место. Следом расположилась политсила «Хватит» с 12 мандатами.

Изначально предполагалось, что выборы состоятся в 2023 году. Однако дата была изменена после того, как в ноябре 2021 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сообщил о роспуске парламента.