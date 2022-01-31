Суд изъял у фигуранта дела экс-полковника Черкалина землю на 175 млн рублей

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к экс-сотруднику управления «К» ФСБ Андрею Васильеву, проходившему по делу осужденного за мошенничество бывшего главы отдела управления «К» Кирилла Черкалина.

Андрей Васильев лишился земельных участков на сумму 175 млн рублей.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Андрею Васильеву, Ольге Петровой, Валерию Васильеву, Светлане Васильевой, Константину Остроухову, Александру Гоману об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, постановил: требования истца в интересах РФ удовлетворить частично», — говорится в тексте решения суда.

Ранее в СМИ писали, что предполагаемый сообщник бывшего полковника Кирилла Черкалина обогатился благодаря связям в банке. Во время работы он скупал неучтенное в декларациях дорогостоящее имущество благодаря близким отношениям с топ-менеджером ЦБ Дмитрия Рубинова.