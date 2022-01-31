Роскомнадзор назвал самые популярные темы фейков в интернете за январь

В январе 2022 года наиболее популярными фейками в интернете стали объявления о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации, а также сведения о незаконной финансовой деятельности. Такой отчет составили в Роскомнадзоре, передают «Известия».

«Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 1617 материалов, содержавших недостоверную общественно значимую информацию», — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники Роскомнадзора уточнили, что в 2021 году было заблокировано более 10,2 тыс. страниц с недостоверной информацией.

Помимо фейков о коронавирусе и прививках популярны были политические темы.

«Лидируют фейки о Казахстане, их несколько тысяч. <...> Большая группа — фейки о минировании. Отдельный блок — ложные сведения о всяких мнимых ЧП», — пояснил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ведомство ведет около 60 уголовных дел по борьбе с мерами по ограничению коронавирусной инфекции.