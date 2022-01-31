Бывший депутат Рады Олейник описал мирный сценарий урегулирования ситуации в Донбассе

Украина могла бы бескровным путем разрешить конфликт в стране, заключив мирное соглашение с Донбассом и начав сотрудничать с регионом в экономической сфере, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский не управленец, за которым пошли бы рядовые граждане. Если же война на территории Донбасса все таки начнется, грамотные действия сторон помогут быстро завершить конфликт мирным путем.

«Есть сценарий: Украина прекращает войну, заключает мирное соглашение с Донбассом, начинает сотрудничество, в первую очередь экономическое. Так существовали две Германии до 1990 года. Со временем, ни сегодня и ни завтра, придет понимание, как региону и стране жить дальше. Уверен, постепенно произойдет полное единение территорий по принципу федерации», — написал Олейник в Telegram-канале.

Он добавил, что несамостоятельность Зеленского не позволит реализовать такой сценарий, поскольку лидер сейчас просто сидит в президентском кресле, а не управляет страной.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о стягивании Киевом тяжелого вооружения в Донбасс. По его словам, представители республики фиксируют активное движение с украинской стороны.