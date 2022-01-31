Акционеры алтайского «Кучуксульфата» ответили на иск о деприватизации

Состоялось очередное слушание в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры о деприватизации ОАО «Кучуксульфат». Ведомство уточнило исковые требования и нарастило аппетиты, сообщает ФАН.

Ранее в иске Генпрокуратуры речь шла о возврате 80% акций, однако сейчас ведомство требует полный пакет и запрет на право распоряжаться бумагами. Один из ответчиков подготовил встречный иск к надзорному ведомству. К тому же появились новые участники — представители группы третьих лиц. В рамках слушания представители общественности заявили, что их интересы совпадают с интересами ответчиков. Они попросили суд приобщить к делу отзыв с приложением материалов, непосредственно связанных с приватизацией.

«У нас одна позиция, мы считаем, что приватизация арендного предприятия "Кучукский сульфатный завод" была проведена законно, без нарушений законодательства, поэтому просим привлечь нас для участия в судебном процессе в качестве третьего лица», — заявили они.

Ответчики со стороны «Кучуксульфата» подготовили объемный пакет документов, доказывающий законность и правомочность принятых решений. Но Генпрокуратура попросила суд не принимать во внимание документы ответчиков, в связи тем, что они якобы составлены с нарушениями. Суд поддержал некоторые предложения Генпрокуратуры, в том числе о корректировке иска и наложения обеспечительных мер на акционеров. Часть документов будет рассмотрено на следующем заседании.

Во время судебного заседания слово взял председатель совета директоров «Кучуксульфата» Василий Гамаюнов, который много лет назад спас как завод от банкротства.

«Действующие акционеры — добросовестные приобретатели, добропорядочно владеют акциями, открыто, прозрачно, платят налоги. 14 миллиардов 620 миллионов с 2006 года, в федеральный бюджет — 5 миллиардов 633 миллионов, сдавали и сдают всю положенную отчетность во все госорганы, где видят все наши учредительные документы 20 лет уже. Видят, кто акционер, видят, что предприятие частное», — заявил Гамаюнов.

Сотрудники прокуратуры были против заявлений Гамаюнова, настаивая на том, что о сказанном им они узнали лишь в конце прошлого года.

Несмотря на давление во время судебного процесса, ответчики еще раз напомнили, что «Кучуксульфат» — социально-ответственное предприятие, благодаря которому в бюджет поселка и региона в целом поступили миллионы рублей. Сотрудники завода обеспечены достойной зарплатой и мощным социальным пакетом.

«На рождение ребенка выделяется 20 тысяч, даже если мама не работает на заводе, выдают отцу ребенка родившегося. При вступлении в первый брак — тоже 20 тысяч, есть и очередь на ссуду для приобретения и строительства жилья, поддерживают ветеранов, не забывают детей — выделяют средства на приобретение путевок в загородные лагеря», — рассказала председатель профсоюза ОАО «Кучуксульфат» Ольга Андреас.

Собственники в разы увеличили капитализацию предприятия. По факту на месте старого завода они построили два новых, увеличив мощности в два раза. Социальная сфера на зависть не только близлежащим районам, но и городам. Но сейчас из-за судебной тяжбы в посёлке свернули все социальные программы, падает прибыль, страдает экспорт, люди находятся в постоянном напряжении.

Слушание по делу перенесено на 15 февраля. С учетом новых обстоятельств, суд начнется сначала.