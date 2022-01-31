Активы российских энергокомпаний могут попасть под британские санкции

Правительство Великобритании 31 января планирует представить новый пакет санкций против России. Соответствующую информацию предоставила газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.

Предполагается, что ограничительные меры могут затронуть активы энергетических компаний. Кроме того, санкции введут против физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для РФ.

Ранее стало известно, российская сторона приняла ответные меры против Евросоюза на фоне санкций. Москва расширила список представителей стран содружества, которым запрещен взъезд на территорию России. Санкции коснулись руководителей европейских ЧВК и политиков, выступающих с антироссийской риторикой.