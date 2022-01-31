Власти Мурманской области отменили массовые мероприятия из-за COVID-19

Все массовые мероприятия в Мурманской области отменены из-за коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

С 1 февраля до особых распоряжений в Мурманской области вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Наполняемость фитнес-центров, бассейнов и библиотек будет сокращена до 50%.

«Я прошу исходить из того, что никаких массовых мероприятий в ближайшие дни, ближайшие недели мы не планируем», — заявил Чибис.

Спортивные мероприятия, которые включены в единый календарь, будут проведены без зрителей. Другие физкультурные события перенесены на более поздний срок.