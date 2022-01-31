Гепатолог Вялов предупредил об опасности холодной и горячей воды по утрам

Прием воды после пробуждения благотворно влияет на организм, при этом важна температура жидкости, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Вода натощак стимулирует кровообращение, полезна для лимфатической системы и помогает в профилактике заболеваний почек и желудка. При этом много споров о том, какой температуры должна быть вода.

«Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодную воду целесообразно пить только при одном заболевании: она помогает от теплового удара. Горячая вода помогает только при переохлаждении организма. Других показаний для лечения водой нет», — подчеркнул Вялов в Instagram.

Он отметил, что чем сильнее температура воды отличается от температуры тела, тем больше она раздражает желудок, нарушая его моторику. Наиболее полезна вода комнатной температуры, подчеркнул Вялов.

С 1 февраля планируется повышение цен на некоторые напитки. Многие лидеры рынка среди газированных напитков и соков планируют поднять стоимость своей продукции, пишет телеканал «360».