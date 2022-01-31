Сообщник Черкалина мог заработать 1,2 млрд рублей благодаря знакомому в ЦБ

Экс-сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, которого обвиняли по статье о мошенничестве в особо крупном размере и впоследствии освободили по решению суда, мог заработать свое состояние благодаря знакомству с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым.

Как сообщает «Коммерсантъ», сообщник бывшего полковника Кирилла Черкалина во время работы в денежно-кредитной организации, где он занимал руководящую должность, приобретал имущество, которое не заносилось в декларации о доходах и расходах. По информации СК, именно Рубинов являлся главным поставщиком для Васильева.

Следователи установили, что семья ответчика располагала имуществом, которое не соответствовало их доходам. Суд конфисковал только один дом из множества, а также 28 земельных участков стоимостью порядка 175 миллионов рублей. Общее состояние оценивается в сумму 1,2 млрд рублей. Васильевы и Генпрокуратура направили в инстанцию жалобу, рассмотрение которой пройдет в феврале.

Напомним, еще одного фигуранта дела Черкалина приговорили к семи годам колонии. Он признал свою вину.