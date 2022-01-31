Nikkei: половина японцев против присоединения к антироссийским санкциям США

Половина японцев не хочет, чтобы Токио присоединилось к санкциям в отношении России, которые США угрожают ввести в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает со ссылкой на опрос Nikkei.

Почти половина (45%) японцев считают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии следует принимать независимые решения с учетом собственных отношений с Россией. По мнению 43% опрошенных Токио в вопросе санкций в отношении РФ «должен идти в ногу» с Вашингтоном. Остальные участники исследования затруднились с ответом.

Опрос 28-30 января провела социологическая служба Nikkei на основе произвольной компьютерной выборки по стационарным и мобильным телефонам. В исследовании участвовали около тысячи японских граждан старше 18 лет.