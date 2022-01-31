Глава ЛНР Пасечник предсказал поражение США в попытке задавить Донбасс

Конгрессмены США «точно сломают зубы» во время попыток задавить республики Донбасса. Соответствующее заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Недавно в американском конгрессе подготовили законопроект санкционных пакетов в отношении Москвы. Инициатива предлагает объявить террористами якобы «поддерживаемые Россией» силы на территории Донбасса.

Пасечник во время беседы с РИА Новости заявил, что в отношении республик уже введено большое число мыслимых и немыслимых ограничений, лишь потому что Донбасс существует и решил защищать собственные права и убеждения. Вашингтон уже на протяжении 60 лет пытается разными санкциями задавить Кубу, однако у него ничего не получается, отметил глава ЛНР. Он подчеркнул, что США и об Донбасс «сломают зубы».