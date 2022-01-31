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Читатели Spiegel раскритиковали «четкое послание» Джонсона Москве

Политика
Читатели Spiegel раскритиковали «четкое послание» Джонсона Москве

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, посвященную планам Лондона увеличить в два раза количество военных на территории Восточной Европы из-за украинского кризиса.

Публикация стала причиной появления активного отклика среди пользователей в комментариях. Один из читателей в ответ на такую инициативу предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону отвлечься от вечеринок в собственной резиденции при локдауне.

По словам другого комментатора, Украина абсолютно не волнует премьера. Однако Джонсону нужно «напустить дымовую завесу», потому что его фракции и население все больше озабочены тем, что он лжет и является коррумпированным, добавил читатель. Renate заявил, что скандальный министр с его мерзкими попытками отвлечь внимание хуже любого военного конфликта.

#украина #германия #джонсон