Глава ЛНР: Украина пытается скрыть стягивание тяжелого вооружения в Донбасс

Украина старается скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стягивание тяжелого вооружения и техники. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Ранее в ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения. Таким образом они пытаются скрыть размещение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Пасечник сообщил, что службы ЛНР и международные наблюдатели видят, как на украинской стороне идет активное движение. ВСУ осуществляют подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, готовится техника и перемещается тяжелое вооружение.

«Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий», — указал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что СММ ОБСЕ ежедневно сообщают о том, что беспилотники миссии глушатся. По его словам, на подконтрольной Киеву стороне активно работают установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы).