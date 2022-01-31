Одновременная работа всех украинских энергоблоков АЭС напугала депутата Рады Бужанского

Украинский депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал запуск страной всех энергоблоков АЭС, которые имеются на территории государства.

Недавно организация «Энергоатом» заявила, что впервые за историю Украины была запущена работа всех 15 энергоблоков АЭС. Сообщается, что в период с декабря прошлого года функционировали 14 из 15 реакторов.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — прокомментировал украинский парламентарий в личном Telegram-канале.

Всего на территории Украины работают четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками, в том числе Запорожская АЭС с шестью блоками, общая установленная мощность которых составляет 6000 МВт. По числу энергетических реакторов Украина расположилась на десятом месте в мире и на пятой строчке в Европе.